Упади под стол в истерике! Фразы, услушанные в парикмахерской)))

Парикмахер — это креативная профессия, в которой встречаются очень забавные моменты. Мы приглашаем вас посмеяться над некоторыми фразами, которые отпускают клиенты парикмахерских.



1. Везде постричь…

2. Ухи подровнять…

3. Мохнорылость снять…

4. Постригите под полубакс …

5. Зад побрить…

6. Снять бока и зад…

7. Зад подровнять и перед укоротить, а то слишком длинный…

8. Все, что сзади сбрить, а что спереди пусть висит…

9. Срезать все, что висит…

10. Постригите, а то по утрам так стоит, что не знаешь куда его деть…

11. Постричь так, чтоб не нападало туда…

I2. Еще одно место работает или мне подождать?…

13. Выстригите ему что-нибудь…

14. Снимите бока и чтоб торчало…-

15. Глядите по морде, что больше подойдет…

16. Все поубирать…

17. Это только здесь не бреют или везде?

18. Уложите и чтоб подольше постояло…

19. В у вас на этом месте сегодня никого нет?…

20. Меня обрезать но не очень…

21. А девушек у вас тут красят?…

22. Я так хотел на вас попасть…

23. Подрыхтовать…

24. Посмотрите у меня что-то не то с головой…

25. Сделайте мне удлиненный зад…

26. Хорошо, сегодня с первого раза попал…

27. Сзади почти все, а сверху не все…

28. Мне сделайте снизу, как у него сверху, а сверху, как у него снизу…

29. Как стало здорово!…

30. Можно у вас тут…

31. Подогнать поближе к голове…

32. Голову сохранить…

33. С обнаженной головой…

34. Где втирать интенсивно спереди или сзади?,,…

35. А мне можно самой помочиться?

36. Неужели я на тебя напал (попал)?…

37. Хорошо обделала…

З8. Мне челку покусать…

39. Сделайте его мужчиной….

40. У меня значительно короче, чем у предыдущего…

41. На гребне покороче…

42- Волосяной покров снять на 50%….

43. Человека надо сделать…

44. За волосы можно дергать, как положено, но не больно…

45. Уберите этот бардак с мозгов…



46. Оголить…

47. На вас третий раз подряд попадаю.—

48. Снизу можно взять хорошо

48. У меня борода растёт значительно быстрее чем голова

49. Задняя часть до бела

50. Снимем все волосы по половинке

51. Волосы наверх, уши на косую

52. А почему все мужские места женщины заняли?

53. А мне только передок подрезать!

54. 3 раза приходил, а всё под Вас не попадал и живу ж прямо под вами

55. Мне причёску как у Саши Маслякова, только чтоб волосы длинные были.

56. А ногти у вас не работают?

57. Ему чубчик с ушками постригите

58. Сделайте красивым и не сильно длинным.

59. По телефону:

60. На заде без окантовки

61. А нельзя ли мне в заде ёжика сделать

62. А правда, что Вы нас всех на писюльку берёте?

63. Пожалуйста, зад мой не трогайте, я всегда сам кантуюсь.

64. Чтоб зад чистый был, а спереди стояло.

65. Вопрос: «Зачем вы меня спереди дёргаете?» Ответ: «А чтобы стояло»

66. У меня в определённых местах торчат волоски, как одинокие всадники.

67. Всё дело уполовинить

68. Срежьте мне этот несносный перёд до конца…

69. Мне приподнять зад и снять всю волосистость…

70. Ты мне чёлку на исполком поставишь?

71. Сделать ушки голенькими

72. Когда к Вам придти почикаться?

73. Причешите меня взад.

74. Теперь я понял под кого я попал!

75. Вы мне гадостью какой-нибудь на голову сделайте.

76. Прихожу, на кого попадаю, под того и сажусь…

77. Мне перёд только подровнять, укорачивать не надо

78. Хозяйство моё в порядок приведите!

79. Дайте зеркальце, пойду мужику зад покажу.