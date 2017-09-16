Упади под стол в истерике! Фразы, услушанные в парикмахерской)))

Парикмахер — это креативная профессия, в которой встречаются очень забавные моменты. Мы приглашаем вас посмеяться над некоторыми фразами, которые отпускают клиенты парикмахерских.
1. Везде постричь…
2. Ухи подровнять…
3. Мохнорылость снять…
4. Постригите под полубакс …
5. Зад побрить…
6. Снять бока и зад…
7. Зад подровнять и перед укоротить, а то слишком длинный…
8. Все, что сзади сбрить, а что спереди пусть висит…
9. Срезать все, что висит…
10. Постригите, а то по утрам так стоит, что не знаешь куда его деть…
11. Постричь так, чтоб не нападало туда…
I2. Еще одно место работает или мне подождать?…
13. Выстригите ему что-нибудь…
14. Снимите бока и чтоб торчало…-
15. Глядите по морде, что больше подойдет…
16. Все поубирать…
17. Это только здесь не бреют или везде?
18. Уложите и чтоб подольше постояло…
19. В у вас на этом месте сегодня никого нет?…
20. Меня обрезать но не очень…
21. А девушек у вас тут красят?…
22. Я так хотел на вас попасть…
23. Подрыхтовать…
24. Посмотрите у меня что-то не то с головой…
25. Сделайте мне удлиненный зад…
26. Хорошо, сегодня с первого раза попал…
27. Сзади почти все, а сверху не все…
28. Мне сделайте снизу, как у него сверху, а сверху, как у него снизу…
29. Как стало здорово!…
30. Можно у вас тут…
31. Подогнать поближе к голове…
32. Голову сохранить…
33. С обнаженной головой…
34. Где втирать интенсивно спереди или сзади?,,…
35. А мне можно самой помочиться?
36. Неужели я на тебя напал (попал)?…
37. Хорошо обделала…
З8. Мне челку покусать…
39. Сделайте его мужчиной….
40. У меня значительно короче, чем у предыдущего…
41. На гребне покороче…
42- Волосяной покров снять на 50%….
43. Человека надо сделать…
44. За волосы можно дергать, как положено, но не больно…
45. Уберите этот бардак с мозгов…
46. Оголить…
47. На вас третий раз подряд попадаю.—
48. Снизу можно взять хорошо
48. У меня борода растёт значительно быстрее чем голова
49. Задняя часть до бела
50. Снимем все волосы по половинке
51. Волосы наверх, уши на косую
52. А почему все мужские места женщины заняли?
53. А мне только передок подрезать!
54. 3 раза приходил, а всё под Вас не попадал и живу ж прямо под вами
55. Мне причёску как у Саши Маслякова, только чтоб волосы длинные были.
56. А ногти у вас не работают?
57. Ему чубчик с ушками постригите
58. Сделайте красивым и не сильно длинным.
59. По телефону:
60. На заде без окантовки
61. А нельзя ли мне в заде ёжика сделать
62. А правда, что Вы нас всех на писюльку берёте?
63. Пожалуйста, зад мой не трогайте, я всегда сам кантуюсь.
64. Чтоб зад чистый был, а спереди стояло.
65. Вопрос: «Зачем вы меня спереди дёргаете?» Ответ: «А чтобы стояло»
66. У меня в определённых местах торчат волоски, как одинокие всадники.
67. Всё дело уполовинить
68. Срежьте мне этот несносный перёд до конца…
69. Мне приподнять зад и снять всю волосистость…
70. Ты мне чёлку на исполком поставишь?
71. Сделать ушки голенькими
72. Когда к Вам придти почикаться?
73. Причешите меня взад.
74. Теперь я понял под кого я попал!
75. Вы мне гадостью какой-нибудь на голову сделайте.
76. Прихожу, на кого попадаю, под того и сажусь…
77. Мне перёд только подровнять, укорачивать не надо
78. Хозяйство моё в порядок приведите!
79. Дайте зеркальце, пойду мужику зад покажу.
Превью: Позитив-проект «Тысяча чертей!«